Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира

Израиль проводит военную операцию против радикальной организации "Хезболлах" в Ливане "в интересах мира в регионе" и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога".

Израиль проводит военную операцию против радикальной организации "Хезболлах" в Ливане "в интересах мира в регионе" и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Премьер-министр подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. Два лидера договорились продвигать диалог по этому вопросу во время визита министра иностранных дел Франции, который выразил желание приехать в Израиль", - говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства, распространенном по итогам этой беседы.