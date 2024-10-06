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Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира

Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира Израиль проводит военную операцию против радикальной организации "Хезболлах" в Ливане "в интересах мира в регионе" и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога".
Другие страны
6 октября 2024 г. 20:49
Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира

Израиль проводит военную операцию против радикальной организации "Хезболлах" в Ливане "в интересах мира в регионе" и ожидает визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро "для продолжения диалога".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Премьер-министр подчеркнул, что действия Израиля против "Хезболлах" создают возможность для изменения ситуации в Ливане в интересах стабильности, безопасности и мира во всем регионе. Два лидера договорились продвигать диалог по этому вопросу во время визита министра иностранных дел Франции, который выразил желание приехать в Израиль", - говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства, распространенном по итогам этой беседы.

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