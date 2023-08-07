Нетаньяху: Израиль будет углублять связи с Саудовской Аравией

Израиль намерен углублять экономические и деловые отношения с Саудовской Аравией вне зависимости от того, признают ли страны друг друга официально.

Израиль намерен углублять экономические и деловые отношения с Саудовской Аравией вне зависимости от того, признают ли страны друг друга официально.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, если у Израиля и Саудовской Аравии будет "политическое желание", то страны могут найти и "политический способ" нормализации отношений. Сотрудничество двух стран будет иметь огромные экономические последствия для инвесторов.

Среди проектов, которые Израиль и Саудовская Аравия могут реализовать совместно, Нетаньяху назвал идущий через Аравийский полуостров в Европу "экономический коридор". Маршрут включает в себя энергетические, транспортные и коммуникационные технологии.

В декабре 2022 года возглавивший правительство Израиля Нетаньяху заявил о том, что одной из главных задач Кабмина станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.