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Нетаньяху: Израиль будет углублять связи с Саудовской Аравией

Нетаньяху: Израиль будет углублять связи с Саудовской Аравией Израиль намерен углублять экономические и деловые отношения с Саудовской Аравией вне зависимости от того, признают ли страны друг друга официально.
Другие страны
7 августа 2023 г. 12:31
Нетаньяху: Израиль будет углублять связи с Саудовской Аравией

Израиль намерен углублять экономические и деловые отношения с Саудовской Аравией вне зависимости от того, признают ли страны друг друга официально.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, если у Израиля и Саудовской Аравии будет "политическое желание", то страны могут найти и "политический способ" нормализации отношений. Сотрудничество двух стран будет иметь огромные экономические последствия для инвесторов.

Среди проектов, которые Израиль и Саудовская Аравия могут реализовать совместно, Нетаньяху назвал идущий через Аравийский полуостров в Европу "экономический коридор". Маршрут включает в себя энергетические, транспортные и коммуникационные технологии.

В декабре 2022 года возглавивший правительство Израиля Нетаньяху заявил о том, что одной из главных задач Кабмина станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.

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Версия на английском языке Netanyahu: Israel to deepen ties with Saudi Arabia

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