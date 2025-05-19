Нетаньяху: Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить военный контроль над всей территорией сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить военный контроль над всей территорией сектора Газа.

Как передает Report со сслыкой на ТАСС, так глава правительства Израиля прокомментировал ход масштабной операции "Колесницы Гидеона", начавшейся в анклаве накануне.

Нетаньяху подчеркнул, что цели военных действий остаются прежними - разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе израильских заложников. При этом в ближайшее время Израиль совместно с США развернет сеть распределительных пунктов, чтобы обеспечить доступ жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвратить ее расхищение сторонниками ХАМАС, добавил премьер.

"Это часть уничтожения ХАМАС, параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы", - сказал Нетаньяху.

Говоря о планах дальнейших действий в анклаве, премьер отметил, что израильская армия сейчас ведет там "огромную, интенсивную и мощную деятельность". "Мы собираемся установить контроль над всей территорией сектора. Это то, что мы собираемся сделать", - заявил он.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". В ней задействовано пять дивизий.