Нетаньяху: Итог операции в Иране открывает путь к расширению соглашений Израиля с арабами

Израиль по итогам операции против Ирана открыл себе путь к "драматическому расширению мирных соглашений" с соседними странами, большинство из которых арабские государства.

Израиль по итогам операции против Ирана открыл себе путь к "драматическому расширению мирных соглашений" с соседними странами, большинство из которых арабские государства.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для драматического расширения мирных соглашений. Мы активно работаем над этим", - заявил он в видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства.