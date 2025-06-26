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Нетаньяху: Итог операции в Иране открывает путь к расширению соглашений Израиля с арабами

Нетаньяху: Итог операции в Иране открывает путь к расширению соглашений Израиля с арабами Израиль по итогам операции против Ирана открыл себе путь к "драматическому расширению мирных соглашений" с соседними странами, большинство из которых арабские государства.
Другие страны
26 июня 2025 г. 21:26
Нетаньяху: Итог операции в Иране открывает путь к расширению соглашений Израиля с арабами

Израиль по итогам операции против Ирана открыл себе путь к "драматическому расширению мирных соглашений" с соседними странами, большинство из которых арабские государства.

Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для драматического расширения мирных соглашений. Мы активно работаем над этим", - заявил он в видеообращении, которое распространила канцелярия главы правительства.

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