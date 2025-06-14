Нетаньяху: Иран угрожал всему Западу и дважды пытался убить Трампа

Иран якобы дважды пытался убить президента США Дональда Трампа.

Иран якобы дважды пытался убить президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, с таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении.

Он выразил мнение, что в ходе военной операции против Ирана Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".

"Прямо сейчас иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы атакуем террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца США в Бейруте (в 1983 году - ред.). Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: "Смерть Америке", - утверждал Нетаньяху.