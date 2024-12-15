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Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа

Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 12:47
Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.

Как передает Report, об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

По его информации, беседа состоялась вечером 14 декабря.

"В ходе разговора обсуждались среди прочего усилия по возвращению похищенных, а также региональные события в Сирии и Газе", - написал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, бывший лидер Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Утром 8 декабря израильская армия объявила, что заняла позиции в буферной зоне на Голанских высотах, с 1974 года разделявшей территории под израильским и сирийским контролем. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что это временная оборонительная мера, направленная на пресечение потенциальных угроз для его страны на сирийском направлении. При этом он подчеркнул, что войска останутся там до тех пор, пока Израиль не получит гарантии безопасности на этой границе.

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