Нетаньяху: Хуситы продолжат платить высокую цену за атаки против Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил решительными мерами против любых угроз своей для страны в будущем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил решительными мерами против любых угроз своей для страны в будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом Нетаньяху заявил, комментируя удары израильской армии по позициям движения "Ансар Аллах" в Йемене.

"Израиль будет действовать решительно против любого, кто будет угрожать стране в дальнейшем. Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям хуситского режима на западном побережье и в глубине Йемена", - заявил он.