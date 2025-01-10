О нас

Нетаньяху: Хуситы продолжат платить высокую цену за атаки против Израиля

Нетаньяху: Хуситы продолжат платить высокую цену за атаки против Израиля Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил решительными мерами против любых угроз своей для страны в будущем.
Другие страны
10 января 2025 г. 18:26
Нетаньяху: Хуситы продолжат платить высокую цену за атаки против Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил решительными мерами против любых угроз своей для страны в будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом Нетаньяху заявил, комментируя удары израильской армии по позициям движения "Ансар Аллах" в Йемене.

"Израиль будет действовать решительно против любого, кто будет угрожать стране в дальнейшем. Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям хуситского режима на западном побережье и в глубине Йемена", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Netanyahu: Houthis will continue to pay high price for attacks against Israel

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi