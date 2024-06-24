Нетаньяху: Фаза интенсивных боев в Рафахе подходит к концу

Фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится.

Фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится.

Как передает Report , об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

Он отметил, что даже в случае снижения интенсивности боев Израиль не остановит войну и будет добиваться уничтожения ХАМАС.

"Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой", - сказал Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что после завершения интенсивных боев в Рафахе станет возможной переброска части сил на границу с Ливаном на севере страны.

"И мы сделаем это в оборонительных целях, а также, чтобы вернуть домой эвакуированных жителей северных районов Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.