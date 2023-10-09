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Канцелярия Нетаньяху: Египет не уведомлял о планах ХАМАС напасть на страну

Канцелярия Нетаньяху: Египет не уведомлял о планах ХАМАС напасть на страну Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получал от египетских властей никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на еврейское государство.
Другие страны
9 октября 2023 г. 20:37
Канцелярия Нетаньяху: Египет не уведомлял о планах ХАМАС напасть на страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получал от египетских властей никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на еврейское государство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила канцелярия главы израильского кабмина.

"Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта [о планах ХАМАС], являются абсолютно лживыми, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). - Никаких предупреждений со стороны Египта не поступало, и премьер-министр ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства - ни напрямую, ни через посредников".

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