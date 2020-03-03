Нетаньяху договорился с партиями правого блока начать работу по созданию коалиции

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И.о. премьер-министра Израиля и лидер побеждающей на парламентских выборах партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху договорился начать работу по созданию коалиции с союзниками по правому блоку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, на встрече с участием руководителей ультрарелигиозных партий ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также правого объединения "Ямина" было решено начать совместную работу во главе с Нетаньяху по скорейшему формированию правительственной коалиции. Кроме того, лидеры договорились не исключать из переговоров по созданию кабмина партии, которые "признают Израиль еврейским и демократическим государством", что можно рассматривать как приглашение к разговору для партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдора Либермана, который в понедельник заявил, что не намерен присоединяться ни к коалиции во главе с "Ликуд" с участием ультрарелигиозных партий, отмечает Kan.

Радиостанция сообщает, что после подсчета 97% поданных 2 марта голосов "Ликуд" продолжает лидировать на выборах и может получить 36 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва. Союзники Нетаньяху ШАС, "Объединенный иудаизм Торы" и "Ямина" получают 10, 7 и 6 мест соответственно, главному оппоненту партии премьера - центристскому блоку "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - пока достаются 32 кресла, НДИ Либермана - 7, арабскому "Объединенному списку" - 15, союзу левых партий "Авода-Гешер" - 7.

Таким образом, Блок правых и религиозных партий во главе с Нетаньяху пока получает контроль над 59 из 120 мест в однопалатном парламенте, а для формирования устойчивой коалиции необходим минимум 61 мандат, указывает Kan. По данным радиостанции, окончательные результаты подсчета голосов будут опубликованы не ранее четверга.