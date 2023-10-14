Нетаньяху: Действия Израиля в Газе - это только начало

Действия в секторе Газа израильской армии, которая с 7 октября наносит там удары по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС, - это только начало ответа еврейского государства на атаку, которую совершили против него радикалы из этого движения.

Действия в секторе Газа израильской армии, которая с 7 октября наносит там удары по объектам радикальной палестинской организации ХАМАС, - это только начало ответа еврейского государства на атаку, которую совершили против него радикалы из этого движения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы отвечаем нашим врагам с огромной силой, беспрецедентной силой. Подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду вдаваться в подробности того, что будет дальше, но скажу, что это только начало", - сказал он в телеобращении к нации.

Нетаньяху подчеркнул, что в беседах с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами он добивается того, что Израиль "заручается значительной международной поддержкой". "Сегодня я встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обеспечиваем продолжение войны, прибытие большого количества боеприпасов в Израиль, больше оружия", - отметил он.

Глава правительства также в очередной раз выразил уверенность в том, что Израиль одержит полную победу над ХАМАС. "Мы уничтожим ХАМАС, мы принесем победу. Это займет время, но мы закончим эту войну более сильными, чем когда-либо", - указал Нетаньяху.