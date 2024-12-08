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Нетаньяху: Cобытия в Сирии могут помочь освободить заложников в Газе

Нетаньяху: Cобытия в Сирии могут помочь освободить заложников в Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что смена власти в Сирии может помочь в процессе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 21:28
Нетаньяху: Cобытия в Сирии могут помочь освободить заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что смена власти в Сирии может помочь в процессе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое мнение он выразил на двух встречах с семьями похищенных, состоявшихся в течение дня.

"Премьер-министр отметил, что падение режима Башара Асада, которое произошло в том числе благодаря нашим решительным действиям против ливанской радикальной организации "Хезболлах" и радикального палестинского движения ХАМАС, может помочь продвинуть сделку о возвращении похищенных", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что встречи проводились в Иерусалиме с двумя отдельными организациями семей похищенных. До этого Нетаньяху посетил один из граничащих с Сирией районов, где записал видеообращение, в котором, в частности, выразил мнение, что смена власти в Дамаске стала возможной благодаря ударам Израиля по Ирану и Ливану. События в Сирии он назвал "историческим днем для Ближнего Востока", предположив, что это "открывает большие возможности" для его страны. Вместе с тем он предупредил, что Израиль будет пресекать любые угрозы на сирийской границе, где в буферной зоне по его указанию уже развернуты израильские войска.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: Suriyada hakimiyyət dəyişikliyi Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsinə kömək edə bilər

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