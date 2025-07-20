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Нетаньяху будет руководить делами из дома из-за проблем со здоровьем

Нетаньяху будет руководить делами из дома из-за проблем со здоровьем Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 20 июля почувствовал недомогание и обратился к врачу.
Другие страны
20 июля 2025 г. 17:09
Нетаньяху будет руководить делами из дома из-за проблем со здоровьем
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 20 июля почувствовал недомогание и обратился к врачу.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию главы правительства, по итогам обследования у него было диагностировано воспаление кишечника.

Согласно информации, причиной недомогания стало "употребление испорченной пищи". "После дополнительных проверок состояние премьер-министра было признано хорошим. В настоящее время он проходит внутривенное лечение для восполнения жидкости, утраченной в результате сопутствующего заболеванию обезвоживания", - отмечается в тексте.

В соответствии с указаниями врачей Нетаньяху ближайшие три дня проведет у себя дома и оттуда продолжит руководить делами государства, сообщили в канцелярии.


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