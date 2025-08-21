Нетаньяху: Боевые действия в Газе близятся к завершению

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в Газе могут завершиться в ближайшее время.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что даже в случае согласия ХАМАС на сделку Израиль проведет операцию для устранения оставшихся террористов и обеспечения безопасности страны.

"Мы все равно это сделаем. Никогда не стоял вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС там. Президент США Дональд Трамп сказал это лучше всего: ХАМАС должен исчезнуть из Газы", - отметил Нетаньяху.

Он добавил, что война может закончиться уже сегодня, если ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, как минимум 20 из которых живы.