Нетаньяху: Боевые действия в Газе близятся к завершению

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в Газе могут завершиться в ближайшее время.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью Sky News.
Он подчеркнул, что даже в случае согласия ХАМАС на сделку Израиль проведет операцию для устранения оставшихся террористов и обеспечения безопасности страны.
"Мы все равно это сделаем. Никогда не стоял вопрос о том, чтобы оставить ХАМАС там. Президент США Дональд Трамп сказал это лучше всего: ХАМАС должен исчезнуть из Газы", - отметил Нетаньяху.
Он добавил, что война может закончиться уже сегодня, если ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, как минимум 20 из которых живы.