Нетаньяху: Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа

ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится к военнной операции в Рафахе в секторе Газа.

ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится к военнной операции в Рафахе в секторе Газа.

Как передает Report , об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

На вопрос, как армия может добиться абсолютной победы, если Израиль в настоящее время выводит войска, Нетаньяху ответил, что "это процесс, который требует времени". Премьер также опроверг информацию о том, что ХАМАС восстанавливает свои позиции на севере Газы. Он заверил, ЦАХАЛ проводит там постоянные рейды по уничтожению оставшихся "осколков".

"Альтернативы военному краху ХАМАСА нет. Гражданского краха не будет без военного", — отметил Нетаньяху.