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Нетаньяху: Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа

Нетаньяху: Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится к военнной операции в Рафахе в секторе Газа.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 05:11
Нетаньяху: Армия Израиля готовится к боям на границе Египта и сектора Газа

ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится к военнной операции в Рафахе в секторе Газа.

Как передает Report, об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

На вопрос, как армия может добиться абсолютной победы, если Израиль в настоящее время выводит войска, Нетаньяху ответил, что "это процесс, который требует времени". Премьер также опроверг информацию о том, что ХАМАС восстанавливает свои позиции на севере Газы. Он заверил, ЦАХАЛ проводит там постоянные рейды по уничтожению оставшихся "осколков".

"Альтернативы военному краху ХАМАСА нет. Гражданского краха не будет без военного", — отметил Нетаньяху.

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