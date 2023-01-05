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Нетаньяху анонсировал ревизию внешней политики Израиля

Нетаньяху анонсировал ревизию внешней политики Израиля Новое правительство Израиля проведет ревизию внешней политики страны, будет самостоятельно отстаивать свои интересы.
Другие страны
5 января 2023 г. 01:48
Нетаньяху анонсировал ревизию внешней политики Израиля

Новое правительство Израиля проведет ревизию внешней политики страны, будет самостоятельно отстаивать свои интересы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на конференции в Иерусалиме.

"Мы проведем ревизию внешних отношений. Наш голос будет слышен во всем мире. Вместо того чтобы склонять головы перед диктатом мирового сообщества, мы гордо будем отстаивать интересы Государства Израиль и страны израильской", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, его правительство намерено провести ревизию и в сфере безопасности, делая акцент на противодействии Ирану.

"Прежде всего мы будем вести бескомпромиссную борьбу против намерения Ирана разработать ядерный арсенал, используя различные профессиональные подходы, открыто выступая перед мировой общественностью", - заявил он.

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