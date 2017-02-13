Трамп и Нетаньяху обсудят вопрос сохранения санкций в отношении Ирана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня отправляется с визитом в США, передает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы правительства Израиля состоится 15 февраля в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят вопросы Ирана, ситуацию в Сирии и Газе, а также перспективы возобновления переговоров между израильскими и палестинскими властями.

Как сообщают израильские СМИ, глава израильского правительства будет добиваться ужесточения контроля над соблюдением Ираном всех деталей соглашения, подписанного с ведущими державами, по ядерной программе. Стороны также будут обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении Ирана.