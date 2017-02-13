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    Трамп и Нетаньяху обсудят вопрос сохранения санкций в отношении Ирана

    Премьер-министр Израиля будет добиваться ужесточения контроля над соблюдением Ираном всех деталей соглашения

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня  отправляется с визитом в США, передает Report со ссылкой на израильские СМИ. 

    Встреча президента США Дональда Трампа и главы правительства Израиля состоится 15 февраля в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят вопросы  Ирана, ситуацию в Сирии и Газе, а также перспективы возобновления переговоров между израильскими и палестинскими властями.

    Как сообщают израильские СМИ, глава израильского правительства будет добиваться ужесточения контроля над соблюдением Ираном всех деталей соглашения, подписанного с ведущими державами, по ядерной программе. Стороны также будут обсуждать вопрос сохранения санкций в отношении Ирана.

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