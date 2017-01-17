Нетаньяху заявил, что намерен возглавлять Израиль многие годы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг все обвинения со стороны СМИ в злоупотреблениях и заявил, что собирается возглавлять партию "Ликуд" и правительство еврейского государство еще многие годы.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании парламентской фракции.

"В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер.

"Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.