Нетаньяху запретил министрам поездки в поддержавшие резолюцию СБ ООН №2334 страны

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху запретил всем своим министрам в следующие три недели посещать страны, проголосовавшие за потребовавшую прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях резолюцию СБ ООН/

Как передает Report, об этом сообщает русскоязычный израильский 9 ТВ-канал.

Кроме того, министрам запрещено проведение каких-либо встреч со своими коллегами из этих стран.

В поддержку резолюции ООН 2334 23 декабря высказались 14 членов Совета безопасности – Китай, Франция, Россия, Великобритания, Ангола, Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Украина, Уругвай и Венесуэла. США воздержались.