Нетаньяху вызвал послов стран, голосовавших за резолюцию по поселениям в ООН

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран-членов Совета Безопасности (СБ) ООН, голосовавших за резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, голосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", - указали в канцелярии.

"Речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения с Израилем", - добавил он.

Совет Безопасности ООН 23 декабря большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 стран - членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв просьбе израильских властей заблокировать текст.