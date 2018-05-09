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    Нетаньяху выступил за продолжение военной координации с Россией в Сирии

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Израильские и российские военные должны продолжать координацию своих действий "в свете происходящего в Сирии", 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву.

    "Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля", — заявил Нетаньяху. 

    Видеозапись обращения опубликована на странице канцелярии премьера в Facebook.

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