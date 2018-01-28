Нетаньяху выступил против запрета на высказывания о вине поляков в холокосте

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против введения в Польше уголовной ответственности за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.
Как передает Report, об этом он написал он в Facebook.
«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать холокост», — написал он в Facebook.
По словам Нетаньяху, он поручил израильскому послу в Варшаве довести эту позицию до польских властей.
Ранее Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти. Помимо прочего, он предусматривает наказание до трёх лет тюрьмы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая холокост.
News DepartmentАвтор новости
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