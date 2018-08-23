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    Нетаньяху станет первым посетившим Литву премьер-министром Израиля

    © Reuters

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится сегодня в Литву, cтав первым премьером еврейского государства, посетившим эту страну.

    Как сообщает Report со ссылкой на RT, за время двухдневного визита у него запланированы встречи с главами правительств Литвы, Эстонии и Латвии, местными чиновниками и представителями местного еврейского сообщества.

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