Нетаньяху согласился на создание палестинского государства

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приверженности созданию государства Палестина и призвал палестинскую сторону к возобновлению переговоров, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я остаюсь приверженцем идеи о том, что единственным путем установления длительного мира является реализация концепции двух государств и двух народов - демилитаризованного палестинского государства, которое признает еврейское государство Израиль", - сказал он журналистам после встречи с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Израильский премьер отметил: "По моему мнению, единственным путем для продвижения вперед являются прямые переговоры. К сожалению, палестинские власти вышли из переговорного процесса".

Нетаньяху обратился с германскому министру с просьбой: "Скажите палестинцам, чтобы они прекратили делегимитизацию Израиля. Скажите им, что надо вернуться за стол переговоров. Скажите им, что они должны вести переговоры без предварительных условий".