Нетаньяху: сделка с Ираном даст старт гонке атомных вооружений

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал неприемлемой готовящуюся сделку международного сообщества с Ираном, предупредив, что она оставит "режиму аятолл" возможность в сжатые сроки обзавестись атомной бомбой, и даст старт гонке ядерных вооружений по всему Ближнему Востоку.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, один из главных критиков переговоров пообещал "дать решительный бой" будущему соглашению с Ираном. В речи перед иностранными послами Нетаньяху, никогда не исключавший возможности применения военной силы, заявил о праве "еврейского народа самому защитить себя от любой угрозы", а затем выразил готовность сделать "все, что нужно, для обеспечения безопасности евреев и их единственного государства".

"Израиль отвергнет любое соглашение, которое оставит Иран в положении пороговой ядерной державы. К сожалению, именно к этому, как нам представляется, ведет предложение, которое сделала "шестерка". Оно даст Ирану возможность в считанные месяцы обзавестись ядерным оружием и в короткие сроки создать еще больше бомб", — сказал Нетаньяху, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста в иерусалимском мемориальном комплексе Яд ва-Шем.

По словам премьера, возможности Ирана производить обогащенный уран для атомных бомб останутся нетронутыми. "Такое соглашение спровоцирует ядерную гонку в регионе и превратит Ближний Восток в атомную пороховую бочку. Для Израиля это просто неприемлемо. Мы будем сопротивляться и сопротивляться решительно", — предупредил премьер.