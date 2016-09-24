Нетаньяху проведет встречи с Трампом и Клинтон

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на выходных проведет в Нью-Йорке встречи с кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico.

По его данным, ранее глава израильского правительства, который прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, изъявил желание встретиться с обоими участниками президентской гонки.

В штабе Клинтон сообщили, что экс-госсекретарь планирует пообщаться с Нетаньяху в воскресенье.