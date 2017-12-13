Нетаньяху призвал палестинцев действовать ради мира, а не радикализации

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал 13 декабря палестинские власти действовать ради мира, а не радикализации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал после того, как президент Государства Палестина Махмуд Аббас ранее 13 декабря на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле призвал международное сообщество пересмотреть свое решение о признании Израиля.

В саммите ОИС в Анкаре принимают участие представители 48 стран, среди которых 16 представлены на уровне глав государств. По итогам заседания будет опубликована итоговая декларация, в которой будет оглашен ответ на решение США по Иерусалиму. 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива.