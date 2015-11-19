Нетаньяху призвал найти глобальное решение для борьбы с терроризмом

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом Франции Франсуа Олландом призвал к поиску "глобального решения" для борьбы с терроризмом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Нетаньяху "хотел выразить поддержку и отметил, что терроризм — глобальная проблема, которая требует глобального решения", говорится в сообщении канцелярии французского президента.

В разговоре с Олландом премьер Израиля также подтвердил, что приедет в Париж для участия в международной конференции по климату, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Проведение Климатической конференции ООН намечено c 30 ноября по 11 декабря, на ней ожидается участие ряда мировых лидеров. Ранее президент Франции Франсуа Олланд пригласил президента России Владимира Путина принять участие в этой конференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия будет представлена на конференции по климату во Франции на должном уровне.