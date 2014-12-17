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    Нетаньяху призвал ЕС оставить ХАМАС в списке террористических организаций

    «Мы ожидаем немедленного возвращения ХАМАС в список»

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Евросоюзу с призывом оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    «Мы ожидаем от них немедленного возвращения ХАМАС в список», — заявил Нетаньяху.

    «ХАМАС – кровавая террористическая организация, которая в своей хартии утверждает в качестве цели уничтожение Израиля», — подчеркнул премьер.

    Ранее сообщалось, что Генеральный суд Евросоюза аннулировал решение об оставлении ХАМАС в списке террористов. 

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