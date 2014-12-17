Нетаньяху призвал ЕС оставить ХАМАС в списке террористических организаций

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Евросоюзу с призывом оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

«Мы ожидаем от них немедленного возвращения ХАМАС в список», — заявил Нетаньяху.

«ХАМАС – кровавая террористическая организация, которая в своей хартии утверждает в качестве цели уничтожение Израиля», — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Генеральный суд Евросоюза аннулировал решение об оставлении ХАМАС в списке террористов.