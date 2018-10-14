Нетаньяху пригрозил ХАМАС "очень мощными ударами"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил правящему в секторе Газа радикальному движению ХАМАС нанесением мощных и болезненных ударов в случае продолжения атак с территории палестинского приморского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, открывая еженедельное заседание правительства еврейского государства в воскресенье.

"В ХАМАС, видимо, не восприняли предупреждение: если они не прекратят атаки против нас, они будут остановлены другим путем - болезненным, очень болезненным. Мы очень близки к действиям другого рода, которые будут включать очень мощные удары", - сказал премьер. "Если у движения ХАМАС есть здравый смысл, оно сейчас же прекратит огонь и массовые беспорядки", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.

Ранее сообщалось о шестерых погибших палестинцев и десятков раненых в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.