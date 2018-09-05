Нетаньяху поручил закрыть посольство Израиля в Парагвае

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter сообщил, что поручил закрыть посольство страны в Парагвае после того, как Парагвай объявил о возвращении своего посольства в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, передает Report.

«Я проинструктировал Министерство иностранных дел закрыть израильское посольство в Парагвае», — написал Нетаньяху.

Ранее Reuters сообщал, что глава МИД Парагвая Луис Кастильони заявил о том, что Парагвай принял решение перенести свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, отменив таким образом решение бывшего президента страны Орасио Картеса.