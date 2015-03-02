Нетаньяху подтвердил, что выступит в США против Ирана

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетантьяху подтвердил, что во время запланированного на вторник выступления в конгрессе США выскажется против заключения потенциальной сделки по ядерной программе Ирана, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Он сказал, что не может оставаться безучастным перед лицом соглашения, которое может угрожать выживанию государства Израиль.

Нетаньяху признал наличие разногласий с Белым домом по вопросу о том, как можно помешать Ирану в разработке ядерного оружия.

Он добавил, что его выступление не должно рассматриваться как проявление неуважения к президенту Бараку Обаме, и отметил, что связи Израиля и США сейчас прочны, как никогда.