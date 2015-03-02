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    Нетаньяху подтвердил, что выступит в США против Ирана

    Я не могу оставаться безучастным перед лицом соглашения, которое может угрожать выживанию Израиля

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетантьяху подтвердил, что во время запланированного на вторник выступления в конгрессе США выскажется против заключения потенциальной сделки по ядерной программе Ирана, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Он сказал, что не может оставаться безучастным перед лицом соглашения, которое может угрожать выживанию государства Израиль.

    Нетаньяху признал наличие разногласий с Белым домом по вопросу о том, как можно помешать Ирану в разработке ядерного оружия.

    Он добавил, что его выступление не должно рассматриваться как проявление неуважения к президенту Бараку Обаме, и отметил, что связи Израиля и США сейчас прочны, как никогда.

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