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    Нетаньяху поддержал решение Трампа о выходе из сделки с Ираном

    Израиль благодарит Трампа за его историческое решение по сделке с Ираном

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа по выходу из соглашения по иранскому атому.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    "Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране, - сказал премьер. - Израиль с самого начала отвергал эту сделку, так как она не перекрывала путь Тегерана к ядерному оружию". 

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