Нетаньяху поддержал решение Трампа о выходе из сделки с Ираном

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа по выходу из соглашения по иранскому атому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает сегодняшнее смелое решение президента Трампа отбросить ужасную ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране, - сказал премьер. - Израиль с самого начала отвергал эту сделку, так как она не перекрывала путь Тегерана к ядерному оружию".