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    Нетаньяху поблагодарил США за блокировку резолюцию СБ ООН по Иерусалиму

    США в понедельник заблокировали принятие Совбезом резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в понедельник президента США Дональда Трампа и постоянного американского представителя при ООН Никки Хейли за блокировку принятия Советом Безопасности всемирной организации резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава израильского правительства разместил в понедельник в сети Facebook.

    "Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию, правда победила ложь", - продолжил глава правительства еврейского государства.

    США в понедельник заблокировали принятие Совбезом резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля. Документ стал ответом на решение президента США Дональда Трампа, который 6 декабря заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести туда американское посольство.

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