Премьер-министр Израиля отказался от закрытой встречи с сенаторами-демократами из Конгресса США

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил предложение двух сенаторов-демократов из Конгресса США провести закрытую встречу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в своем ответном письме глава израильского правительства поблагодарил политиков за приглашение, однако при этом выразил опасение, что в таком случае о его предстоящем визите в США сложится неверное представление.

По информации, влиятельные сенаторы-демократы Ричард Дурбин (от штата Иллинойс) и Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния) предложили Нетаньяху встретиться за закрытыми дверями во время его пребывания в США.

Напомним, что 17 марта в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. За две недели до этого запланирован визит Нетаньяху в США.