Нетаньяху объяснил свой отказ от встречи с Обамой

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ от встречи в США с Бараком Обамой.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в заявлении израильского премьера говорится, что решение не ехать в Вашингтон было связано с нежеланием быть втянутым в президентскую кампанию США, где "кандидаты соперничают за то, чтобы показать себя настоящими друзьями Израиля".

Накануне представитель Белого дома сообщил, что там с удивлением узнали из СМИ об отказе Нетаньяху приехать в США.

Ожидалось, что израильский лидер прибудет в Вашингтон 18 марта, чтобы выступить на заседании Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC).