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    Нетаньяху объяснил свой отказ от встречи с Обамой

    18 марта премьер-министр Израиля должен был посетить Вашингтон

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил свой отказ от встречи в США с Бараком Обамой.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в заявлении израильского премьера говорится, что решение не ехать в Вашингтон было связано с нежеланием быть втянутым в президентскую кампанию США, где "кандидаты соперничают за то, чтобы показать себя настоящими друзьями Израиля".

    Накануне представитель Белого дома сообщил, что там с удивлением узнали из СМИ об отказе Нетаньяху приехать в США.

    Ожидалось, что израильский лидер прибудет в Вашингтон 18 марта, чтобы выступить на заседании Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC).

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