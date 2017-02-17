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    Нетаньяху назвал ключевые предпосылки для ближневосточного урегулирования

    В частности, для мира нужно, чтобы палестинцы отказались от идей по уничтожению Израиля

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Отказ палестинцев от надежд разрушить еврейское государство, а также сохранение израильского контроля к западу от Иордана являются главными условиями для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью журналистам телеканала MSNBC.

    "Я всегда говорил, что названия не имеют значения, что важна суть", - отметил Нетаньяху, рассуждая о том, каким должен быть подход к ближневосточному урегулированию.

    "Для мира нужно, чтобы палестинцы, наконец, приняли еврейское государство и отказались от идей и фантазий о его уничтожении, - добавил он. - И, во-вторых, чтобы Израиль сохранил за собой право осуществлять контроль в сфере безопасности над территорией западнее реки Иордан". По словам Нетаньяху, в противном случае "в палестинских областях появится еще одна исламистская диктатура".

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