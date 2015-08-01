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    Нетаньяху навестил в больнице пострадавших палестинцев

    Нетаньяху заявил, что шокирован этим жестоким убийством

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху навестил в больнице тяжело раненых родственников погибшего палестинского ребенка, чей дом на Западном берегу реки Иордан, предположительно, подожгли еврейские поселенцы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Нетаньяху заявил, что шокирован этим жестоким убийством.

    Полуторагодовалый ребенок погиб, его родители и четырехлетний брат пострадали. Злоумышленники оставили на стене дома надпись "возмездие" на иврите.

    Госдепартамент США осудил это нападение, призвав как Израиль, так и Палестинскую автономию воздержаться от эскалации.

    Ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что подобные атаки будут происходить, пока на палестинской территории будут еврейские поселения.

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