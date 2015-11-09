Нетаньяху направился в США просить о продолжении военной помощи Израилю

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США, поставив во главу повестки предстоящих переговоров с президентом Бараком Обамой вопрос о продолжении на ближайшее десятилетие американской военной помощи Израилю, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Оба лидера встречаются впервые после долгой размолвки, порожденной противоречиями в подходах к решению иранской атомной проблемы. Называя ядерную сделку великих держав с Тегераном "исторической ошибкой", Нетаньяху к нескрываемому неудовольствию Обамы пытался ее торпедировать, работая с республиканской оппозицией в конгрессе США.

"Я считаю, что эта встреча важна с точки зрения прояснения продолжения американской помощи Израилю на предстоящее десятилетие. Это еще один шаг к взаимопониманию в этой области", - сказал перед отлетом в Вашингтон Нетаньяху, напомнив о традиционных обязательствах США обеспечить Израилю сохранение "относительного военного превосходства в меняющемся ближневосточном регионе".

Сейчас Израиль получает американскую военную помощь в размере свыше трех миллиардов долларов в год. Соответствующее соглашение истекает в 2017 году.

Нетаньяху сообщил также, что планирует обсудить в Белом доме последние события на Ближнем Востоке, "включая Сирию и возможность прогресса или хотя бы стабилизации в отношениях с палестинцами". Фоном для поездки стало резкое обострение палестино-израильского конфликта в условиях отсутствия переговорного процесса. Ежедневные нападения на израильтян и столкновения на оккупированных территориях унесли с начала октября жизни 12 израильтян и свыше 70 палестинцев.