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    Нетаньяху: Израиль готов к войне с Ираном

    Израиль не допустит враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Израиль не допустит "враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

    Глава правительства расценил усиление военного присутствия Тегерана в Сирии как действия, направленные против Израиля. 

    По его словам, в последние месяцы иранские силовики из Корпуса стражей Исламской революции перебрасывают в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, в том числе ударные "беспилотники", средства противовоздушной обороны и ракеты класса "земля-земля".

    "Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже", — сказал Нетаньяху.

    Он добавил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, но "готов к любому сценарию". По словам премьера, страны, не готовые "действовать вовремя", потом платят высокую цену за свои ошибки.

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