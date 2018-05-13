Нетаньяху: Иерусалим останется столицей Израиля

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Иерусалим останется столицей Израиля в рамках любого мирного соглашения с палестинцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на приеме, посвященном отмечаемому израильтянами Дню Иерусалима и прибытию американской делегации на открытие дипмиссии в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая.

"В рамках любого мирного соглашения [с палестинцами] столицей Израиля останется Иерусалим, - сказал Нетаньяху. - Мы глубоко благодарны и всегда будем благодарны президенту США Дональду Трампу за его смелое решение признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство, что состоится уже завтра". "Решение Трампа перевести посольство подтверждает простую истину: Иерусалим являлся столицей Израиля 3 тысячи лет назад, Иерусалим - столица Израиля последние 70 лет, и он навечно останется израильской столицей", - заявил Нетаньяху, трансляцию выступления которого вела в сети Facebook пресс-служба премьера.