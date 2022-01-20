Nestlе извинилась за изображения индуистских богов на обертке своей продукции

Индийский филиал транснациональной компании Nestle принес извинения за изображения почитающихся индуистами богов на обертке батончиков KitKat.

Индийский филиал транснациональной компании Nestle принес извинения за изображения почитающихся индуистами богов на обертке батончиков KitKat.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает газета The Indian Express.

На обертке Nestle India поместила изображения продукции ремесленников из штата Одиша в стиле "Паттачитра" с ликами индуистских богов Джаганнатха, Балабхадры и Мата Субхадры, не ожидая, что это сильно заденет чувства верующих. Однако из-за многочисленных протестов в соцсетях компания была вынуждена принести извинения и сообщить, что упаковка KitKat с таким дизайном больше выпускаться не будет.

"Мы хотели прославить культуру Одиши с помощью рисунков на упаковках, представляющих "Паттачитру", которая известна своими яркими образами. Компания понимает деликатность вопроса и сожалеет, если непреднамеренно задела чувства людей", - поспешила заявить Nestle India в свое оправдание.

По словам пользователей сети, изображения высоко почитаемых божеств в конечном итоге окажутся под ногами на дорогах, в канализации и в мусорных баках, когда начнут выбрасывать упаковку KitKat. Некоторые индийцы при этом упрекнули все действующие в стране транснациональные компании в постоянном неуважении к чувствам верующих.