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Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы США в Сирии

Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы США в Сирии Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф подверглась в среду ракетному обстрелу.
Другие страны
21 октября 2021 г. 01:27
Несколько взрывов раздалось в районе расположения базы США в Сирии

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф подверглась в среду ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

По их данным, несколько взрывов раздалось в районе расположения базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Подробностей о потерях среди военнослужащих и материальном уроне сведений не приводится.

Как передала телестанция Al Ekhbariya, представитель американского военного командования в Багдаде подтвердил факт ракетного обстрела базы в Эт-Танфе. По его данным, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada koalisiyanın hərbi bazası raket atəşinə tutulub

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