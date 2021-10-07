О нас
Report Georgia
Аудио новости

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает Report со ссылкой на агентство Kyodo.
Другие страны
7 октября 2021 г. 20:09
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок.

Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угрозы цунами нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tokyo train carriages derail as quake hits are, injuring several people
Версия на азербайджанском языке Tokioda qatarın bir neçə vaqonu relsdən çıxıb, xəsarət alanlar var

Самое важное

Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi