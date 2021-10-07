Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на одной из веток в токийском районе Адати, пострадали по меньшей мере три человека, передает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

Поезд совершал экстренное торможение из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в столичном регионе. В результате несколько вагонов состава сошли с рельсов, но не завалились на бок.

Сейчас из поезда эвакуировали всех пассажиров.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. Угрозы цунами нет.