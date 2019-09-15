Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране

Несколько тысяч мирных жителей вышли с территорий, подконтрольных боевикам в сирийской провинции Идлиб, через гуманитарный коридор Суран.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило гостелевидение Сирии.

МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.

"Несколько тысяч граждан вернулись через гуманитарный коридор в Суране в свои деревни на севере провинции Хама и на юге Идлиба, освобожденные от терроризма", - передает телеканал Ikhbariya.

Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.