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Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами после бедствия на Камчатке

Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами после бедствия на Камчатке Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с землетрясением на Камчатке.
Другие страны
30 июля 2025 г. 13:50
Несколько тихоокеанских стран объявили угрозу цунами после бедствия на Камчатке

Угроза цунами объявлена в некоторых островных государствах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату, в связи с землетрясением на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает посольство США в Порт-Морсби.

"Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе цунами в некоторых районах южной части Тихого океана, включая Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату, после землетрясения... у восточного побережья Камчатки. Угроза цунами включает в себя потенциальное затопление прибрежных районов, сильные и опасные течения для находящихся вблизи воды", - сказано в сообщении.

Рекомендуется избегать прибрежных районов и водоемов, быть готовым немедленно переехать в более возвышенные места, а также иметь при себе предметы первой необходимости.

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