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Несколько стран обратились к Индии с просьбой поставить в целом 1,5 млн тонн пшеницы

Несколько стран обратились к Индии с просьбой поставить в целом 1,5 млн тонн пшеницы Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы сразу из нескольких стран, которым нужен этот злак для преодоления дефицита.
Другие страны
31 мая 2022 г. 05:32
Несколько стран обратились к Индии с просьбой поставить в целом 1,5 млн тонн пшеницы

Индия получила запросы на поставку более 1,5 млн тонн пшеницы сразу из нескольких стран, которым нужен этот злак для преодоления дефицита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сайт газеты The Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве.

"Более полудюжины стран обратились к Индии с просьбой о более чем 1,5 млн тонн пшеницы, и мы рассматриваем, как выполнить эти запросы", - сказал изданию источник. "Индия стремится помочь уязвимым странам и всем, кто нуждается в пшенице", - добавил он.

Согласно этой информации, запрос на наиболее значительный объем пшеницы поступил из Бангладеш, постоянного покупателя индийского зерна. Бангладеш недавно объявила тендер на импорт пшеницы, но Дакка позже отменила его из-за высоких цен.

Ранее Индия 4 мая сообщила, что запретила экспорт пшеницы. Как информировало тогда Главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности республики, такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, "учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами".

При этом Нью-Дели разрешает поставки пшеницы, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая включительно. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

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