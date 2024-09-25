Несколько стран могут подать иск против талибов из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана" в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане.

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иск против "Талибана" в Международный суд ООН, если правительство талибов не предпримет никаких шагов в отношении ликвидации дискриминации женщин в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает германская газета Zeit.

Сообщается, что Германия и несколько союзных государств потребовали от "Талибана" выполнять свои обязанности в рамках конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эту среду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке хочет проконсультироваться по этой теме со своими коллегами из Австралии, Канады, а также Нидерландов. Страны планируют третейское разбирательство, если за определенный срок не будет предпринято никаких шагов. В качестве последней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге", - отмечает издание.