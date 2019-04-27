Зариф заявил, что Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ хотят втянуть США в конфликт с Ираном

Израиль и Саудовская Аравия с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) через помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пытаются втянуть Вашингтон в вооруженный конфликт с Ираном.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Fox News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Главу МИД спросили, действительно ли он думает, что Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ вместе с Болтоном пытаются добиться смены государственного строя в Иране. "Это как минимум", - ответил Зариф. "Все они продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт", - продолжал он.

"Я не верю в то, что президент [США Дональд] Трамп аплодирует этому. Я верю в то, что президент Трамп [в 2016 году] избирался, обещав не позволить втянуть США в еще один конфликт. Я верю, что президент Трамп намерен проводить политику максимального давления на Иран, чтобы поставить его на колени. Попытки заставить нас уступить давлению обречены на провал", - заверил Зариф.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). США с ноября 2018 года дали ряду стран полгода на продолжение импорта иранских углеводородов (действие этих исключений завершается в мае). 22 апреля администрация США уведомила, что не будет продлевать сроки действия исключений. При этом Госдепартамент после выхода страны из СВПД сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.