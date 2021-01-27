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Несколько сотен сотрудников Белого дома привились от коронавируса

Несколько сотен сотрудников Белого дома привились от коронавируса Большинство из них выполняют свои обязанности непосредственно на его территории
Другие страны
27 января 2021 г. 09:33
Несколько сотен сотрудников Белого дома привились от коронавируса

Несколько сотен сотрудников Белого дома по состоянию на вечер вторника получили прививку от нового коронавируса. Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника в администрации президента США Джо Байдена

По сведениям телеканала, большинство привившихся - из числа сотрудников администрации, выполняющих свои обязанности непосредственно на территории Белого дома. Именно им, указывает телекомпания, отдается право в первоочередном порядке получить вакцину от коронавируса. При этом также уже началась вакцинация сотрудников администрации, работающих в дистанционном режиме. Источники CNN отмечают, что в ближайшие недели, как ожидается, вакцину получат все сотрудники Белого дома.

Сам президент США получил первую дозу вакцины от коронавируса 21 декабря прошлого года, а вторую - 11 января текущего года. Вице-президент Камала Харрис также привилась вакциной от коронавируса.

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Версия на английском языке Several hundred White House employees vaccinated for COVID

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